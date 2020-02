Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 31.01.2012 - Sonntag, 02.02.2020)

Simmern (ots)

Unfall mit Fußgänger:

Am Freitagmorgen kam es in Simmern zu einem Unfall zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger. Nach ersten Ermittlungen wollte ein Pkw-Fahrer von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr der Augenthaler Straße einfahren. Hierbei übersah er einen Fußgänger auf dem Gehweg. Dieser wurde vom Fahrzeug erfasst, auf die Motorhaube und im Anschluss auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fußgänger zog sich hierbei zum Glück nur leicht Verletzungen zu, wurde aber vorsorglich zur weiteren Behandlung vom DRK ins Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag in der Zeit von 11:00h bis 17:00h kam es in der Forsthausstraße in Kastellaun zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und kümmerte sich im Anschluss nicht um den entstandenen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Simmern (Tel.: 06761/921-0)

Umweltereignisse:

Aufgrund des Sturmes am Samstagabend kam es im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Simmern zu einer Vielzahl von entwurzelten Bäumen. Hierdurch wurden mehrere Kreis- und Landstraßen Straßen blockierten. Die örtlichen Feuerwehren und Straßenmeistereien waren im Dauereinsatz um die Straßen wieder befahrbar zu machen. In Simmern wurde durch den starken Wind zum Teil die Dacheindeckung (Flachdach) eines Wohnhauses abgedeckt. Hierbei wurden Holzbohlen und Bleche zunächst auf die Straße und dort gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz um weitere Schäden zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell