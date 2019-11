Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Körperverletzung

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw zerkratzt

Lauterbach - In der Nacht zu Freitag (22.11.) zerkratzten Unbekannte einen blauen Mini, welcher in der Straße "An der Wascherde" abgestellt war. Die Täter beschädigten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die komplette Beifahrerseite. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Vor Diskothek zusammengeschlagen

Alsfeld / Altenburg - Am Sonntag (24.11.), gegen 03:40 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung vor einer Diskothek in der Straße "Am Schloßberg". Eine bisher unbekannte männliche Person schlug einem 52-jährigen aus dem Raum Alsfeld mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Alsfelder wurde hierdurch verletzt und musste sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Zum Täter liegen aktuell keine Hinweise vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell