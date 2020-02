Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand einer Mülltonne im Gebäude in Lahnstein auf der Höhe

Lahnstein (ots)

Am Samstagmorgen kam es zum wiederholten Mal in einem Kellerraum eines Gebäudes in Lahnstein auf der Höhe zum Brand einer Mülltonne. Durch die Brandmeldeanlage konnte das Feuer frühzeitig bemerkt und noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden durch dieses schnelle Eingreifen nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Für Hinweise steht die Polizeiinspektion Lahnstein rund um die Uhr zur Verfügung.

