Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht am Ostwall

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen beschädigte ein unbekannter Teilnehmer einen geparkten schwarzen Opel Astra auf dem Parkplatz am Stadthaus am Ostwall. Anstatt die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, entfernte sich der andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizeibeamten konnten am Opel noch grüne Lackpartikel sichern. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

