POL-PDKH: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mandel

In der Nacht zum 08.03.2020 kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Gemeinde Mandel, in der Roxheimer Straße. Die unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster in die Wohnung und entwendeten dort Schmuck und Bargeld. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 0671-8811-100.

