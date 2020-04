POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2020 mit einem Bericht aus Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Menschenansammlung bei Trauerfeier

Etwa 200 Trauernde fanden sich am Mittwoch für eine Beerdigung auf dem Heilbronner Westfriedhof ein. Nach dem Tod eines 36-Jährigen hatte die Familie des Mannes die Trauerfeier über die sozialen Medien angekündigt. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde die öffentliche Einladung von den Familienmitgliedern zwar wieder zurückgenommen, trotzdem fanden sich am Vormittag circa 200 Anteilnehmende auf dem Friedhof ein. Da die Abstandsregeln während der Predigt und dem gemeinsamen Gebet vor dem Eingangstor des Friedhofes nicht eingehalten wurden, erhoben die eingesetzten Streifen die Personalien der Anwesenden. Im Nachgang werden nun Anzeigen gegen die Beteiligten gefertigt. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Die eigentliche Beisetzung fand daraufhin im kleinen Personenkreis statt. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften am Ort des Geschehens.

