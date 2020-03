Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Waschmaschine brennt

Ein technischer Defekt führte am Mittwoch in Biberach zu einem Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Kurz vor 10 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Am Mittelgewand aus. Nach einem technischen Defekt geriet eine Waschmaschine in Brand. Eine Bewohnerin bemerkte Rauch im Keller und informierte die Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzte gab es nicht. Durch den Brand wurde ein Kellerraum in Mittleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

+++++++ 0450164

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell