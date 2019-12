Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Silvesterrakete setzt Waldstück in Eggesin in Brand (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 30.12.2019 um 16:23 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand eines kleinen Waldstücks im Bereich der Pasewalker Str./Binning in Eggesin alarmiert. Durch eine unvorsichtig gezündete Silvesterrakete wurde durch einen zurzeit unbekannten Täter eine Waldfläche von ca. 30 Quadratmetern in Brand gesetzt. Zeugen hatten beobachtet, wie eine Silvesterrakete am Waldrand detonierte und das Feuer auslöste. Durch den Einsatz von acht Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eggesin konnte das Feuer zügig gelöscht werden, so dass es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Auch wenn der Sachschaden in diesem Fall nur ca. 30,- EUR beträgt wird seitens der Polizei noch einmal ausdrücklich auf den vorsichtigen und verantwortungsvollen Umgang mit pyrotechnischen Silvestererzeugnissen hingewiesen. Ein unsachgemäßer Umgang mit derartigen Erzeugnissen kann neben sachlichen Schäden auch schwere gesundheitliche Schäden bei Menschen hervorrufen. Zeugen, die Hinweise zu dem Waldbrand in Eggesin geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224 zu melden. im Auftrag Michael Steinführer Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

