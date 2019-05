Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Aufmerksamer Zeuge verständigt Polizei - Zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Freitag, 17. Mai 2019, 3.20 Uhr

Dank eines guten Zeugenhinweises konnten Beamte der Inspektion Süd am frühen Freitagmorgen zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat festnehmen. Das Duo hatte sich mit Werkzeug an einem Verschlag zu schaffen gemacht.

Gegen 3.20 Uhr meldete sich ein Anwohner der Straße "Am Schönenkamp" über den Notruf bei der Polizei und schilderte seine verdächtigen Beobachtungen. Zwei Personen sollten lautstark hinter einem Wohnhaus die dortigen Fahrradgaragen aus Holz "bearbeiten". Bei Eintreffen der ersten Beamten ergriffen die Verdächtigen mit ihrem Werkzeug sogleich die Flucht. Einer konnte nach einem kurzen Gerangel in einem benachbarten Waldstück zu Boden gebracht und fixiert werden. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Komplize versteckte sich zunächst im Dickicht, wurde dann aber durch einen hinzugeholten Diensthund aufgespürt und gestellt. Hierbei wurde der Verdächtige durch einen Biss leicht verletzt. Bei den Festgenommenen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. An dem Holzverschlag mit den Zweirädern waren frische Aufbruchspuren zu erkennen. Die Männer aus Osteuropa im Alter von 31 und 32 Jahren sind ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Sie haben bereits einschlägige kriminalpolizeiliche Erkenntnisse wegen verschiedener Eigentumsdelikte. Sie werden derzeit im Präsidium vernommen. Anschließend wird geprüft, ob sie dem Haftrichter vorgeführt werden.

