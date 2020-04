Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Zeugen gesucht!

In den Abendstunden des Karfreitages wurde ein Lebensmittelautomat in einem Milchhäuschen in Schefflenz aufgebrochen. Gegen 21:00 Uhr betraten die bisher Unbekannten das Milchhäuschen in der Waldstraße und hebelten die Kasse des Automaten auf. Die Besitzer störten die Einbrecher, woraufhin diese über die angrenzende Weide die Flucht ergriffen. Bei dem Versuch einen Täter festzuhalten, wehrte sich dieser und verletzte dabei eine junge Frau. Zeugen des Geschehen und Zeugen die an diesen Abend eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293 233, zu melden.

Mosbach: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Ein Motoradfahrer wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Mosbach bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 24-jährige Zweiradlenker fuhr entlang der Mosbacher Straße aus Richtung Neckarelz als der 19-jährige Fahrer eines Opels von der Pfalzgraf-Otto-Straße nach links in die Mosbacher Straße einbog. Vermutlich übersah der Autofahrer das herannahende Motorrad und die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der Motorradfahrer stürzte durch den Aufprall und wurde leicht verletzt. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Buchen: Stark alkoholisierter Autofahrer unterwegs

Am frühen Mittwochabend kontrollierte ein Streifenwagen des Polizeireviers Buchen einen stark alkoholisierten Autofahrer auf einem Parkplatz in der Eberstadter Straße. Gegen 17:15 Uhr fiel einer zivilen Streife ein stark torkelnder Mann im Bereich des Parkplatzes auf. Bis die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, hatten sie den Betrunkenen aus den Augen verloren. Frei nach dem Motto "man sieht sich immer zwei Mal im Leben", erkannten die zwei Polizisten den Mann kurze Zeit später als Fahrer eines VW Golfs. Der Alkoholisierte versuchte gerade auszuparken, als die Beamten ihn kontrollierten. 2,90 Promille war dann das Ergebnis eines Alkoholtestes. Der 42-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verlust seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell