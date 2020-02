Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Rabiater Ladendieb vorläufig festgenommen

Backnang: (ots)

Wie bereits in einer Pressemeldung berichtet wurde, versuchte am Donnerstag gegen 11 Uhr ein 28-jähriger Ladendieb aus einem Drogeriemarkt in der Grabenstraße zu flüchten, als er von Mitarbeitern auf die Tat angesprochen wurde. Der Dieb wurde zuvor dabei beobachtet, wie er drei Parfüms im Wert von ca. 270 Euro einsteckte. Auf der Flucht hat der Mann zunächst mehrere Personen zur Seite gestoßen. Dabei sei auch möglicherweise eine ältere unbekannte Frau zu Schaden gekommen. Der Dieb konnte von Passanten in der Folge bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und soll nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die geschädigte ältere Frau, die von dem Tatverdächtigen umgerannt bzw. zu Boden gestoßen wurde, sollte sich noch zur Klärung der näheren Tatumstände dringend bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/2040 melden. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

