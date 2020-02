Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbiisch Hall: Garagenbrand - Zwei PKW zerkratzt - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schrozberg: Sachbeschädigung

An einem Wartestand am ZOB in der Schulstraße wurde zwischen Freitag und Samstag eine Infotafel beschädigt, indem die Verglasung zerstört wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Gerabronn: Garagenbrand

In einer Firma in der Landauerstraße kam es am Donnerstag gegen 08:45 Uhr zu einem Brand in einer Garage. Ein Mitarbeiter erkannte starke Rauchbildung und verständigte sofort die Feuerwehr. Die eintreffenden Wehren aus Gerabronn und Schrozberg, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 38 Kräften vor Ort kamen, konnten das Feuer schnell löschen, so dass lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Brandursächlich war vermutlich ein defektes Elektrogerät.

Fichtenberg: Zwei PKW zerkratzt

Zwischen Freitag und Mittwoch wurden zwei PKW Hyundai, welche in der Pahlstraße abgestellt waren, zerkratzt. An einem Fahrzeug wurde die Heckklappe und an dem anderen Fahrzeug die Motorhaube beschädigt. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinwiese in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

