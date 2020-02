Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Wohnungseinbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 7:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Schubertstraße einen geparkten Daimler und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Daimler wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Öffnen der Fahrertüre beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Friedrich-Schofer-Straße einen geparkten Ford Focus. Am Focus, der zwischen Montagvormittag und Mittwochvormittag auf dem Parkplatz abgestellt war, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Schadensverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Zwei bislang unbekannte Diebe brachen am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in ein Wohnhaus in der Friedensstraße ein. Wohl kurz nachdem sie sich über die Kellertüre Zugang zum Haus verschafft hatten, kamen die Hausbewohner nach Hause und trafen auf die Einbrecher. Diese ergriffen anschließend ohne Beute die Flucht. Der Geschädigte konnte einen der Täter wie folgt beschreiben: ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur, hatte schwarze, schulterlange Haare, einen dunklen Teint, war ca. 30 Jahre alt und sprach deutsch mit leicht ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit einem rot-schwarz-karierten Hemd und einer dunklen Jeanshose. Vom zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er eine grüne Jacke trug. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 07195 6940 oder direkt beim Polizeirevier entgegengenommen.

Aspach: Unfallflucht

In der Hermann-Schmid-Straße streifte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes-Vito und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Danach flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Schorndorf: Auto übersehen

Am Donnerstagmorgen fuhr gegen 7.15 Uhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer von einem Grundstück auf die Schlichtener Straße ein ohne ausreichend auf den Durchgangsverkehr zu achten. Er stieß deshalb mit einem VW Polo zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

3000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfallfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.35 Uhr ereignete. Ein 40-jähriger Porsche-Fahrer wollte von der B 29 kommend in den Tuscaloosa-Kreisverkehr einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt einer 54-jährigen Smart-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell