POL-DO: Unehrliche Finder heben Geld von fremden Konto ab - Polizei fahndet mit Fotos

Dortmund (ots)

Diese beiden Männer haben sich den Titel "ehrliche Finder" definitiv nicht verdient - deswegen fahndet die Polizei nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem Duo.

Die auf den Fotos zu erkennenden Männer haben die aufgefundene Debitkarte aus einem als verloren gemeldeten Portemonnaie missbräuchlich genutzt. Am 18. August des vergangenen Jahres hatte ein Dortmunder sein Portemonnaie im Bereich des Unfallklinikums an der Münsterstraße verloren. Bei der Anzeigenerstattung stellte der Geschädigte fest, dass unbekannte Täter kurz nach dem Verlust, die Debitkarte aus der Geldbörse insgesamt dreimal an einem Geldautomaten an der Lortzingstraße erfolgreich eingesetzt hatten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden auf den Fotos abgebildeten Männern geben können. Bitte melden Sie sich unter 0231 - 132 7441. Die Kriminalwache der Polizei nimmt Ihre Informationen gerne entgegen.

