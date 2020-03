Polizei Dortmund

POL-DO: Vorsicht vor Einbrechern - Polizei informiert am Montag in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0272

Immer wieder nutzen Kriminelle die Abwesenheit von Haus- und Wohnungsbesitzern aus, um an deren Hab und Gut zu gelangen. Die Dortmunder Polizei warnt deshalb: Schützen Sie sich vor Einbrechern!

Wie genau Sie das bewerkstelligen können, dazu beraten die Einbruchsschutz-Experten der Polizei jederzeit kostenfrei unter der Rufnummer 0231/132-7950.

Zusätzlich sind Beamte der Polizei am kommenden Montag (9. März) mit einem Infomobil unterwegs, um Bürgerinnen und Bürgern vor Ort Rede und Antwort zu stehen. Zwischen 11 und 14 Uhr finden Interessierte die Einbruchsschutzexperten auf dem Kaufland-Parkplatz an der Bornstraße 160. Zwischen 14 und 16 Uhr steht das Infomobil zudem auf dem Parkplatz der Hornbach-Filiale an der Bornstraße 20.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich bei den Beamten Tipps und Informationsmaterial für den Schutz vor Einbrechern einzuholen.

