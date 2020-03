Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Fotos zwei tatverdächtige Frauen nach Taschendiebstahl

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0271

Die Dortmunder Polizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach zwei bislang unbekannten Frauen, die am 18. Dezember 2019 in einem Bekleidungsgeschäft an der Harkortstraße in Dortmund-Hombruch einen Taschendiebstahl begangen haben.

Die Frauen haben ihrem 77-jährigen Opfer das Portemonnaie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag aus der Tasche entwendet. Die Ermittlungen ergaben, dass das Duo arbeitsteilig gehandelt hat: die eine sicherte das Umfeld, die andere griff in die Tasche der Dortmunder Seniorin.

Zeugen, die Angaben zu den auf den Fotos abgebildeten Frauen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell