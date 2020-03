Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autos in Lünen-Brambauer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0267

In Lünen-Brambauer sind in der Nacht von Samstag (29. Februar) auf Sonntag (1. März) mehrere Autos beschädigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bislang sind der Polizei 17 betroffene Autos bekannt. Sie waren in den Straßen Bergerhof, Justus-Pabst-Straße, Im Winkel, Reichsweg sowie Auf dem Kelm geparkt. Teilweise wurden die Fahrzeuge zerkratzt, teils die Außenspiegel beschädigt oder die Scheinwerfer. Ein Fahrzeug in der Straße Auf dem Kelm wurde sogar von einem Garagenhof weggeschoben und dann erheblich an Scheiben und Blech beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den betroffenen Straßen verdächtige Personen beobachtet haben. Diese melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

