Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Exhibitionist am Fischediek

Velen (ots)

Mit entblößtem Genitalbereich soll sich ein Unbekannter einer Spaziergängerin in Velen gezeigt haben. Nach Angaben der Melderin fuhr der Mann zuvor in einem weißen Lieferwagen mit deutschen Kennzeichen an ihr vorbei und hat am Fischediek gehalten, um auf sie zu warten. Als die Frau an dem Täter vorbeiging, zeigte dieser sich in unsittlicher Weise und rauchte dabei eine Zigarette. Die Spaziergängerin entfernte sich. Personenbeschreibung: circa 25 -35 Jahre alt, dunkelhäutig, schlank, dunkel bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell