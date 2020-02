Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall

Ein Leichtverletzter

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 24-jähriger Autofahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Ein 47-jähriger Bocholter befuhr gegen 05.30 Uhr die Frankenstraße und wollte nach links auf die L602 in Richtung Bocholt abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 24-jährigen Bocholter, der mit seinem Wagen auf der L602 in Richtung Hamminkeln unterwegs war. Der Leichtverletzte wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

