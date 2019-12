Polizei Gütersloh

POL-GT: Scheune durch Brand zerstört

Gütersloh (ots)

Rietberg (HB) - Am Freitag, dem 20.12.2019, gegen 16.45 Uhr, bemerkten Passanten, dass am Heideweg eine Scheune in Brand geraten war. Das Gebäude wird derzeitig als Werkstatt genutzt.

Die alarmierten Löschzüge der freiwilligen Feuerwehren Mastholte, Rietberg, Neuenkirchen und Lintel konnten ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindern. Die Scheune brannte allerdings komplett nieder.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber mehrere zehntausend Euro betragen. Auch zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

