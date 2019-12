Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Gütersloh (ots)

Steinhagen (AK) - Am Freitag, dem 20.12.2019, gegen 18.35 Uhr, wollte ein PKW-Fahrer, der auf der Brockhagener Straße zunächst in Richtung Brockhagen unterwegs gewesen war, in Höhe Haus Nr. 75 nach links abbiegen und musste dabei verkehrsbedingt warten. Der 61jährige Fahrer eines VW Golf aus Steinhagen hielt dahinter an, desgleichen eine 22jährige Harsewinkelerin mit ihrem Suzuki. Der dann folgende 80jährige Fahrer eines Opel Astra aus Gütersloh realisierte das Geschehen zu spät, fuhr auf den Suzuki auf und schob den Wagen auf den VW Golf. Alle drei Insassen des Suzuki wurden leicht verletzt, wie auch der Opelfahrer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

