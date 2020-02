Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Auffahrunfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursacht und im Anschluss geflüchtet ist ein Unbekannter bei einem Unfall in Bocholt. Eine Niederländerin befuhr am Dienstag gegen 12.05 Uhr die Dinxperloer Straße in Richtung Meckenemstraße. An der Kreuzung Westend bremste sie ihren Wagen verkehrsbedingt ab. Der hinter ihr fahrende Autofahrer fuhr auf und setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen größeren silber lackierten Wagen gehandelt haben. Den Fahrer beschreibt die Geschädigte zwischen 40 und 50 Jahre alt, mit Halbglatze und kräftiger Statur. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell