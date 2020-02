Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schläge ins Gesicht

Bocholt (ots)

Verletzungen im Gesicht hat ein 34-jähriger Bocholter durch Schläge am Straßenkarneval in Bocholt erlitten. Der Mann befand sich gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Niederbruch in Bocholt. Nach Angaben des Geschädigten schlug ein Unbekannter unvermittelt mit der Faust zu und flüchtete anschließend. Polizeibeamte brachten den Verletzten zum DRK-Zelt des Straßenkarnevals. Dort wurde er behandelt und begab sich im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Personenbeschreibung des Täters: circa 20 - 25 Jahre alt, ausländisches Aussehen, dunkles Haar.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

