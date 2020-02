Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in Kellerräume

Bocholt (ots)

Die Vorhängeschlösser von sechs Kellerräumen gewaltsam aufgehebelt haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohnhaus. Das Mehrparteienhaus befindet sich an der Schmeddinghoffstraße in Bocholt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keinen Angaben über Diebesgut vor. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Bocholt entgegen: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell