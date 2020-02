Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall

Ein Leichtverletzer

Bocholt (ots)

Infolge von Eisglätte stürzte am Donnerstagmorgen ein Motorrollerfahrer in der Bauernschaft Stenern. Der 37-jährige Bocholter befuhr gegen 06.50 Uhr die Straße Im Kortenhorn in Richtung Bocholt. Circa 100 Meter vor der Gerhard-Arnold-Straße rutschte er in einer Rechtskurve nach links über die Fahrbahn in den Grünstreifen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von circa 1.000 Euro.

