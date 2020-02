Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Teil von Minibagger entwendet

Wismar (ots)

Unbekannte Diebe machten sich in der vergangenen Nacht an einem Kleinbagger zu schaffen, der im Bereich der Siloanlage zwischen den Ortschaften Babst und Strameuß abgestellt war. Dort hoben sie die Arbeitsmaschine offenbar vorn an und bauten einen ca. 100 Kg schweren Adapter, der sich zwischen Schaufel und Schwenkarm befand, ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Wismar leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. Die Kripo untersuchte den Tatort.

Aufgrund der Begehungsweise ist zu vermuten, dass mehrere Täter vor Ort agierten und ein Fahrzeug mit entsprechender Transportkapazität nutzten. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 03841/203 0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell