Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Pkw in Kritzow entwendet

Wismar (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende im Kapendiek in Kritzow einen Pkw vom Gelände eines Autohauses. Als der Anzeigenerstatter das Fehlen des grauen Volvo V 60 gestern Morgen um 08:00 Uhr bemerkte, informierte er die Polizei. Letztmalig hatte er das Auto, das einen Wert von 35.000 EUR hat, gegen Mittag am 01. Februar gesehen. Die Wismarer Polizei nahm eine Strafanzeige auf und suchte am Tatort nach Spuren. Die Fahndung nach dem Volvo verlief bisher erfolglos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 03841/203 0 beim Polizeihauptrevier Wismar zu melden.

