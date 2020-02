Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Wismar (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Gestern Abend, 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wismar auf der Westtangente in Fahrtrichtung Kreisverkehr. In Höhe der Ausfahrt Bürgerpark kollidierte eine 23-jährige Frau mit ihrem blauen VW Polo seitlich mit einer dortigen Leitplanke. Nach Angaben der 23-Jährigen wich sie einem entgegenkommenden Fahrzeug aus, das sich gerade in einem Überholvorgang befand und ihr auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Der Entgegenkommende setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Die eingesetzten Polizisten forderten einen RTW an, der die Frau medizinisch vor Ort versorgte. Gegen den unbekannten Autofahrer leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von Unfallort ein.

Die Polizei in Wismar bittet Zeugenhinweise (03841/203 0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell