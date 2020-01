Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich rabiate Diebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmittag (20.01.2020) vier Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Geschäft an der Königstraße mehrere Kleidungsstücke im Wert von etwa Zweihundert Euro gestohlen zu haben. Zwei junge Männer sollen sich im Anschluss gegen das Festhalten durch den Detektiv gewehrt haben. Der 54 Jahre alte Ladendetektiv sah gegen 11.40 Uhr, wie vier Jugendliche das Geschäft betraten. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher sowie seine 18-jährige Begleiterin gingen ohne Beute aus dem Geschäft und warteten vor dem Laden auf ihre Bekannten, während die 15-Jährige und ihr 17-jähriger Komplize die Sicherungen von mehreren Kleidungsstücken entfernten. Als sie das Geschäft verlassen wollten, sprach sie der Detektiv an und hielt sie fest. Der draußen wartende 17-Jährige eilte seinen Bekannten zu Hilfe. Gemeinsam griffen die beiden jungen Männer den Detektiv solange an, bis er von dem mutmaßlichen Dieb abließ. Die Beiden flohen und ließen ihre 15-jährige Mittäterin vorerst zurück. Als sie nach kurzer Zeit zum Laden zurückkehrten, nahmen die Polizeibeamten die beiden 17-Jährigen und die 18-jährige Frau, deren Tatbeteiligung noch überprüft wird, vorläufig fest. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

