Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Stuttgart-Heumaden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (21.01.2020) ist ein elf Jahre altes Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 41 Jahre alter Hyundai-Fahrer war gegen 07.40 Uhr mit seinem Auto in der Kemnater Straße in Richtung Riedenberg unterwegs. Mutmaßlich beschlug die Frontscheibe des Hyundai und der 41-Jährige beschloss, auf dem Gehweg anzuhalten bis die Scheibe wieder frei war. Hierbei stieß er mit einem elfjährigen Mädchen zusammen, das auf dem Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um das Mädchen und brachten es in ein Krankenhaus.

