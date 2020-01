Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Audi ist am Montagabend (20.01.2020) ein 42 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 21 Jahre alte Audi-Fahrerin parkte zunächst gegen 21.05 Uhr ihren Wagen in der Rosensteinstraße, als sie beim Anfahren vom Fahrbahnrand wendete um im Anschluss ihre Fahrt in Richtung Ehmannstraße fortzusetzen. Dabei kollidierte sie mit einem 42 Jahre alten Motorradfahrer, der auf der Rosensteinstraße in Richtung Wolframstraße unterwegs war. Der 42-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich noch vor Ort um die beiden. Der Motorradfahrer musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell