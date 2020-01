Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Vorbeifahren geparkte Autos beschädigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Eine 85 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitag (17.01.2020) beim Vorbeifahren vermutlich geparkte Autos beschädigt. Die 85-Jährige war gegen 11.45 Uhr mit ihrem Mini-Cooper in der Schemmpstraße in Richtung Birkach unterwegs. Kurz vor der Einmündung Florentiner Straße streifte sie offenbar ein oder zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens hielt sie erst nach einigen Metern an. Sie lief zu der Unfallstelle zurück, konnte allerdings kein beschädigtes Fahrzeug mehr feststellen. Zeugen oder Geschädigte werden deshalb gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

