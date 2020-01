Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Montag (20.01.2020) in der Augsburger Straße gegen einen Mercedes gefahren und anschließend geflüchtet. Der Mercedes parkte zwischen 17.40 Uhr und 17.55 Uhr in der Augsburger Straße auf Höhe der Hausnummer 380, als ein unbekannter Autofahrer gegen die Beifahrerseite fuhr, diese beschädigte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Am Mercedes entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell