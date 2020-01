Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Folgemeldung zu Feuer in Imbiss

Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 2. Januar 2020, ist es in einem Imbiss in Elmshorn zu einem Brand gekommen.

Siehe hierzu die Original-Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4481850

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Brandstelle untersucht und geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und der Polizei bisher nicht bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 04121-8030 zu melden.

