POL-SE: Pinneberg - Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt

Am Samstag, den 11. Januar 2020, ist es zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Pinneberg-Waldenau gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 13:03 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter den separaten Getränkemarkt eines Supermarktes in der Nienhöfener Straße. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole zwang er den 19-jährigen Kassierer, ihm das Bargeld aus der Kasse in eine Papiertüte mit Aufschrift EDEKA zu stecken. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Datumer Chaussee.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - zwischen 16 und 18 Jahren alt - zirka 170 cm groß - schlanke Statur - schwarzer Hoodie mit Kapuze - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten - weiße Sneaker - maskiert mit einem grauen Bandana - trug nach der Tat eine Papiertüte mit Aufschrift EDEKA bei sich

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegengenommen.

