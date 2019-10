PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main Taunus vom Sonntag,den 06.10.2019

1. Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Hofheim am Taunus, Freitag, 27.09.2019, 14:00 Uhr bis Samstag, 05.10.2019, 14:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich über die Haustür Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in Hofheim am Taunus. Das Haus wurde komplett durchsucht und im Anschluss ohne Beute in unbekannte Richtung verlassen. Die Kriminalpolizei Hofheim bittet um Hinweise unter 06192 / 2079 - 302

2. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Liederbach, Samstag, 05.10.2019, 21:40 Uhr

Am Samstag, 05.10.2019 kam es zu einem nicht vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Liederbach. Die oder der unbekannte Täter versuchten sich über die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,-. Desweiteren konnte Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Auswertung dauert noch an. Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Hofheim unter 06192 / 2079 - 302

