POL-MTK: Tödlicher Verkehrsunfall

Hofheim (ots)

Hofheim-Langenhain: Tödlicher Verkehrsunfall Landstraße 3368 zwischen Langenhain und Lorsbach Sonntag, 06.10.2019 gg 00:50 h

Eine 27-jährige Kelkheimerin befuhr mit ihrem PKW die Landstraße 3368 von Hofheim-Langenhain kommend in Richtung Hofheim-Lorsbach. Der PKW war mit insgesamt vier Personen besetzt. Die Fahrtstrecke ist stark abschüssig. In einer Linkskurve kam die Unfallverursacherin, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und dem Konsum von Alkohol, nach rechts von der Fahrbahn ab. Kam auf die Bankette, schlitterte einige Meter an einem Bordstein entlang, touchierte einen Baum und überschlug sich danach zwei Mal bevor das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-jährige Beifahrer aus Kelkheim im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden; er erlitt tödliche multiple Verletzungen. Die Fahrerin und die beiden anderen Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

