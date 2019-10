PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Samstag, den 05.10.2019:

Hofheim (ots)

1.Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus, 65812 Bad Soden am Taunus, Elsterweg, 04.10.2019, 16:30 Uhr - 04.10.2019, 20:30 Uhr:

Unbekannte Täter versuchten sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in Bad Soden am Taunus zu verschaffen. Hierbei versuchten sie ein Fenster sowie eine Terrassentür aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter 06192-20790 zu melden.

2.Taschendiebstahl, 65719 Hofheim am Taunus, Bahnhof Hofheim, Alte Bleiche, 04.10.2019, 18:29 Uhr - 04.10.2019, 18:40 Uhr:

Unbekannte Täter öffneten in einem unaufmerksamen Moment den Rucksack der 50-jährigen Geschädigten und entwendeten deren Geldbörse mit Inhalt. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung gefertigt: Meyer, POK

