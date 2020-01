Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Feuer in einem Imbiss

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 2. Januar 2020, ist es in Elmshorn zum Brand in einem Imbiss gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Kurz vor 1 Uhr nachts wurden Polizei und Feuerwehr in die Mühlenstraße alarmiert, da es dort in einem Imbiss zu einem Feuer gekommen war.

Mehrere Zeugen hatten berichtet, dass sie zunächst einen lauten Knall und anschließend Feuerschein und Rauchentwicklung aus den Imbissräumlichkeiten wahrgenommen haben. In dem darüber liegenden Stockwerk befinden sich mehrere Wohnungen. Drei Bewohner waren zu dieser Zeit zu Hause und flüchteten aus dem Gebäude. Ein 20-jähriger Elmshorner sprang dazu aus einem Fenster im ersten Obergeschoss und verletzte sich dabei leicht.

Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand ab. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

