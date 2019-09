Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizei stellt bei Durchsuchungen in Esens Betäubungsmittel und Waffen sicher

Landkreis Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund:

Polizei stellt bei Durchsuchungen in Esens Betäubungsmittel und Waffen sicher

Die Polizei Wittmund hat vergangene Woche in Esens mehrere Wohnungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsucht. Nachdem sich polizeilich Hinweise ergeben hatten, dass in der Straße Knakenbörg mit Betäubungsmitteln Handel getrieben wurde, vollstreckte die Polizei Wittmund am Mittwoch, 25.09.2019, gleich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Die Durchsuchungen erfolgten auf Anträge der Staatsanwaltschaft Aurich beim zuständigen Amtsgericht.

Die Beschuldigten, mehrere Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, stehen wiederholt im Verdacht, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln getrieben zu haben. Dabei sollen sie nach bisherigen Erkenntnissen auch Drogen an Minderjährige verkauft haben. Die Durchsuchungen ihrer Wohnungen erfolgten zeitgleich mit zahlreichen Einsatzkräften. Unterstützt wurden die Beamten dabei unter anderem von den Drogenspürhunden der Diensthundeführerstaffel Aurich.

Bei den Durchsuchungen wurden erhebliche Mengen Betäubungsmittel sowie erlaubnispflichtige Schreckschusswaffen und Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt. Die Beschuldigten wurden erkennungsdienstlich behandelt. Haftgründe lagen bei Abschluss der Durchsuchungen nicht vor. Die Auswertung der gesicherten Asservate und die weiteren Ermittlungen dauern an.

