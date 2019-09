Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Loppersum - Einbruch in Wohnhaus

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Loppersum - Einbruch in Wohnhaus

In Loppersum ist am Wochenende in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 13:35 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Haus am Schwarzen Weg. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell