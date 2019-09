Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Ein 19-Jähriger aus Westerholt ist am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in Esens mit seinem VW Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Er war auf der Norder Straße in Richtung Holtgast unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam und den Grünstreifen sowie ein Verkehrszeichen beschädigte. Grund dafür waren offenbar Sekundenschlaf und Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der VW Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der 19-jährige Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

