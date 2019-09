Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Autofahrer erfasst Fußgängerin

Altkreis Norden (ots)

Ein 81 Jahre alter Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen hat am Montag in Norddeich eine Fußgängerin angefahren. Der Mann war mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Nordlandstraße unterwegs und wollte die Norddeicher Straße überqueren, um auf ein Tankstellengelände zu fahren. Dabei übersah er offenbar eine 83 Jahre alte Frau aus Norden, die zu Fuß den dortigen Gehweg querte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 83-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Mercedes entstand leichter Sachschaden.

