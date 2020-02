Polizei Dortmund

POL-DO: Einbrecher treffen auf Hausbewohner: Polizei sucht Zeugen nach missglücktem Wohnungseinbruch

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0162

Die Dortmunder Polizei sucht Zeugen, die am vergangenen Freitag (7. Februar)zwei Tatverdächtige bei einem Einbruch beobachtet oder zur Tatzeit um 16:30 Uhr im Umfeld der Galoppstraße in Dortmund-Kirchhörde gesehen haben.

Die Bewohner des Einfamilienhauses in der Galoppstraße gaben gegenüber der Polizei an, dass gegen 16:30 Uhr zwei unbekannte Männer die Tür des Hauses eingetreten hatten. Sie sollen dann unmittelbar in die erste Etage gegangen sein und eine Zimmertür geöffnet haben. Hier stießen die Einbrecher offenbar unerwartet auf den 14-jährigen Sohn des Hauses und ergriffen sofort die Flucht. Auch die Eltern befanden sich zur Tatzeit im Haus, bekamen die Einbrecher aber nicht zu Gesicht.

Die verdächtigen Männer wurden beschrieben als: Ca. 170 cm groß, südländisches Aussehen, einer mit Vollbart, beide schlank und komplett schwarz gekleidet, nicht maskiert.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

