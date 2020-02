Polizei Dortmund

POL-DO: Außer Rand und Band - Randalierer tritt gegen Autos in Westerfilde

Dortmund (ots)

In der Nacht auf Samstag (8. Februar) hat ein Randalierer in der Ringstraße mehrere Autos beschädigt. Der 19-Jährige wurde von einem Zeugen aufgehalten und durch die Polizei festgenommen.

Durch laute Knallgeräusche wurden Zeugen gegen Mitternacht auf den Randalierer aufmerksam. Sie sahen, wie ein junger Mann in der Ringstraße mehrfach gegen die Außenspiegel der abgestellten Fahrzeuge trat. Sie forderten ihn auf, damit aufzuhören. Ein Zeuge ging zudem auf den Randalierer zu und hielt ihn fest, bis die Polizisten an der Ringstraße eintrafen. Gegen die nun folgende Festnahme sperrte sich der Mann mit heftiger Gegenwehr. Bis zur Fahrt in die Gewahrsamszelle stritt er alle Vorwürfe ab - stattdessen beleidigte er die Polizisten und verunreinigte den Streifenwagen.

Bei der Durchsuchung des Mannes - ein 19-jähriger Deutscher aus Dortmund - fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel. Insgesamt zählte die Polizei vier beschädigte Autos. Die Ermittlungen dauern in diesen Fällen an.

