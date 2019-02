Polizei Bielefeld

POL-BI: Kradfahrer bei Unfall in Schildesche verletzt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Schildesche - Am Donnerstag, 21.02.2019, um 16:28 Uhr, kam es in Schildesche zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 19-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem PKW VW die Beckhausstraße stadtauswärts. An der Einmündung zur Engerschen Straße bog er nach links ab, um dem weiteren Verlauf der Beckhausstraße zu folgen. Dabei übersah er den die Engersche Straße mit seinem Krad Yamaha stadteinwärts auf der abknickenden Vorfahrtstraße Richtung Beckhausstraße fahrenden 19-jährigen Bielefelder und kollidierte mit diesem. Der Kradfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Nach medizinischer Versorgung wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Das Krad wurde unfallbeschädigt abgeschleppt, der PKW blieb fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell