POL-BI: Duo mit Kind beim Ladendiebstahl erwischt

Ein Ladendetektiv erwischte am Mittwoch, den 20.02.2019, zwei Ladendiebe, die sich in Begleitung eines Kindes befanden, in einem Geschäft in der Bahnhofstraße.

Gegen 13:35 Uhr bemerkte ein Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes zwei verdächtige Männer mit einem Kind. Einer hielt sich in einer der Umkleidekabine auf. Sein Begleiter reichte vor der Kabine Bekleidung an während das Kind auf einer Bank saß. Der Zeuge beobachtete, wie der vor der Kabine stehende Mann ebenfalls in die Kabine trat. Als die Gruppe mit ihren gefüllten Taschen auf den Ausgang des Ladens zu steuerte, sprach der Detektiv sie an und führte sie in sein Büro.

In den Taschen der 24- und 42-jährigen Diebe befanden sich mehrere Herrenoberbekleidungsstücke. Die Sicherungsetiketten dieser Ware lagen in der Umkleidekabine. Die Kleidung im Wert von mehreren Hundert Euro blieb im Geschäft.

Die Beamten nahmen die 24- und 41-jährigen Täter mit zur Wache. Sie übergaben das Kind an die informierte Mutter. Nach seiner Vernehmung konnte der 41-jährige Augustdorfer den Heimweg antreten.

Kriminalbeamte führten den wohnungslosen 24-jährigen Dieb am Donnerstag, 21.02.2019, dem Richter vor, der Haftbefehl erließ.

