Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt Messer und Elektroschocker sicher

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 22.5.2019, sind Polizeibeamte um 18.25 Uhr aufgrund von Streitigkeiten in die Karl-Meyer-Straße in Rotthausen gerufen worden. Da einer der beiden "Streithähne", ein 54-jähriger Gelsenkirchener, während der Auseinandersetzung auch ein so genanntes Schlagringmesser bei sich gehabt haben sollte, suchten ihn die Beamten in seiner Wohnung auf. Der 54-Jährige war mit einer Durchsuchung seiner Wohnung einverstanden. Die Beamten fanden zwei Faust- sowie vier Schlagringmesser. Außerdem fanden sie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Die Polizeibeamten stellten die Gegenstände sicher und fertigten eine Strafanzeige.

