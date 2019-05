Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Lkw-Fahrer verursacht berauscht Unfall in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am 21.05.2019, gegen 18.10 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz an der Steeler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen übersah beim Rückwärtsfahren den Wagen eines 41-jährigen Gelsenkircheners und es kam zur Kollision. Es entstand an dem Pkw ein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei dem Lkw-Fahrer Anzeichen für den Konsum von Drogen. Er sprach verwaschen, seine Augen waren gerötet und die Pupillen reagierten nicht auf Lichteinfall. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Unfallverursacher musste mit zur Polizeiwache, wo ihm der zuständige Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Dem 42-Jährigen wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er den Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss berauschender Mittel.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell