Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer kommt auf Ölspur zu Fall - Polizei sucht Verursacher

Espelkamp (ots)

Weil er auf einer Ölspur den Halt verlor, ist ein jugendlicher Motorradfahrer am Freitag auf der Diepenauer Straße zwischen Frotheim und dem Mittellandkanal zu Fall gekommen. Dabei zog sich der 16-jährige Hüllhorster leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun den Verursacher der Ölspur.

Der Hüllhorster war gegen 13.15 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Gehlenbeck unterwegs, als er kurz vor dem Mittellandkanal in Höhe der Einmündung mit der Elsterkampstraße in einer Kurve auf der rutschigen Fahrbahn stürzte. Die verständigten Polizisten stellten in diesem Bereich eine knapp 60 Meter lange Ölspur fest, die bereits zum Teil durch den Fahrzeugverkehr "zerfahren" war. Der Jugendliche hatte nach eigenen Angaben die Gefahrenstelle nicht rechtzeitig bemerkt. Die Beamten des Verkehrskommissariats suchen nun nach dem Verursacher und bitten um Hinweise unter Telefon (05741) 2770.

